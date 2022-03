Ladri di carburante, allarme a Roma: svuotati centinaia di scooter

Non solo i prezzi del carburante sono sempre più alti (e sembra proprio che non vogliano arrestarsi), ma adesso ci si mette pure il fenomeno dei ladri di benzina a creare problemi a motociclisti e automobilisti. In cosa consiste? Molto semplice: aggirandosi tra vetture in sosta, a due o quattro ruote non fa differenza, questi individui aspirano il contenuto dei serbatoi muniti di tubo flessibile e tanica. Nei modelli più vecchi, addirittura, il tappo viene completamente rimosso e il serbatoio prosciugato. E così, gli sfortunati proprietari che poi devono ripartire col proprio mezzo si ritrovano a piedi e con diversi soldi da spendere per fare un nuovo pieno di carburante.