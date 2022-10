Senza fissa dimora con intestate 914 auto: le usavano terzi per commettere reati

Quando si vogliono fare le cose troppo “in grande” si rimane molto spesso fregati. E in questo particolare caso si può dire per fortuna. Un 65enne senza fissa dimora è stato scoperto essere proprietario di 914 auto , tutte usate da terzi per commettere reati, furti e infrazioni in giro per l'Italia . A scoprire il caso è stata la Polizia, che ha iniziato l'iter per la confisca delle vetture all'uomo coinvolto.

Auto per criminali

Tutto è iniziato quando alcuni agenti della Polizia Stradale hanno intercettato un uomo sul GRA di Roma, e di cui non si vedeva il viso poiché coperto dal passamontagna. Dopo essere riuscito a scappare, sono riusciti a svolgere degli accertamenti sull'auto che stava guidando, trovando degli arnesi da scasso. Dopo aver approfondito il caso, si è scoperto che la vettura era coinvolta in alcuni reati commessi a Bologna; in più era intestata ad una società cooperativa a responsabilità limitata a Novara. Questa, che si occupa di commercio all'ingrosso di ferramenta, aveva proprio come responsabile l'uomo senza fissa dimora.

Nel proseguimento delle indagini sono riusciti a scoprire che il 65enne è gestore anche di un'altra società di commercio auto ed esattamente come la prima non ha mai presentato dichiarazione dei redditi o comunicazioni per l'Iva. Inoltre, la sua carta d'identità veniva usata spesso in agenzie di pratiche per l'intestazione – falsa – di auto, venendo così ritirata e spedita al comune di Novara per essere annullata.

Solo dopo aver fatto una serie di collegamenti fra tutte le vetture intestate alla società è uscito fuori che il 65enne aveva intestati ben 914 veicoli, che venivano sfruttati per commettere reati o essere questi incitati in diverse parti del Paese.

