Monopattini sui marciapiedi: a Roma il progetto per fermare il fenomeno

Voi Technology , compagnia svedese di micromobilità elettrica condivisa, ha scelto Roma tra le città in cui testare una nuova tecnologia di computer vision, machine learning e intelligenza artificiale . Una notizia che è stata resa nota durante la 6° Conferenza nazionale della sharing mobility (di cui Voi è partner): “Lesscars drive the(R)evolution” è stato il tema della conferenza, ovvero come la diminuzione dell’uso dell’auto privata potrà contribuire a cambiare e migliorare il modo in cui ci sposteremo e vivremo nelle nostre città.

Come funziona InApp Navigator

Con questo obiettivo, l’azienda svedese ha deciso di investire in alcune città italiane, attraverso progetti pratici per realizzare un servizio di micromobilità elettrica in sharing più efficiente, sicuro e integrato al trasporto pubblico urbano. Tra i vari punti cardine c’è una migliore esperienza di utilizzo del servizio sull’app. Perciò Voi ha lanciato da poco il servizio InApp Navigator: gli utenti possono conoscere in anticipo il costo della corsa che vogliono effettuare e il percorso consigliato. In che modo? L’app consiglia agli utenti il percorso più efficiente e più sicuro per il proprio itinerario da un punto A a un punto B della città, tenendo in considerazione diversi fattori. Tra questi ci sono l’area di parcheggio consigliata od obbligatoria più vicina alla propria posizione di partenza e di destinazione, facendo sapere in anticipo al conducente dove può parcheggiare. Tra i fattori considerati anche se nel percorso ci sono strade con piste ciclabili o strade secondarie, per evitare le arterie più trafficate. Una volta arrivati a destinazione, grazie a un sistema di visualizzazione fotografica dell’area, l’utente può parcheggiare il monopattino correttamente.

La nuova tecnologia

E passiamo alla nuova soluzione di computer vision, machine learning ed intelligenza artificiale. Per questa novità, Voi ha scelto Roma come una delle 10 città europee in cui iniziare il progetto pilota: l’obiettivo è contribuire a riconoscere e ridurre il fenomeno delle corse in monopattino sui marciapiedi. Grazie a una base di dati iniziali e al continuo apprendimento dei mezzi sulle strade, questo sistema permetterà alla nuova tecnologia di imparare a determinare la differenza fra l’asfalto delle strade e quello dei marciapiedi di ogni città. “Le nostre città hanno urgente bisogno di infrastrutture e spazi adatti all’utilizzo della micromobilità. Le amministrazioni italiane ci stanno lavorando e noi le supportiamo. Mentre questa nostra visione, di ‘città fatte per essere vissute’ diventa realtà, noi continuiamo a sviluppare la tecnologia che facilita la convivenza tra tutti gli attori della strada. Ad esempio, mostreremo agli utenti, prima dell’arrivo alla sua destinazione, il luogo ideale dove parcheggiare il monopattino. Siamo inoltre entusiasti del lancio del nostro progetto pilota di Computer Vision per il riconoscimento della guida sui marciapiedi. Già da luglio di quest’anno stiamo testando questa soluzione su una piccola parte della nostra flotta a Roma” ha dichiarato Magdalena Krenek, General Manager di Voi Technology in Italia.

