Cerca la fuga spettacolare dalla Polizia, ma finisce molto male

Alcune scene sono divertenti proprio perché assurde. Seppur spesso non ci sia molto da ridere, è anche vero che osservare una Dodge Challenger che tenta la fuga dalla polizia senza riuscire a farlo, non può che sprigionare una risata fragorosa. Peccato solo per il suo conducente che, dopo questo “sketch”, non se la passerà bene. Siamo negli States e l'auto è stata fermata a qualche posto di blocco da alcuni agenti. Dopo che il proprietario prova a scamparla, la Dodge Challenger sembra proprio non muoversi. Una scena quasi alla Scooby-Doo.