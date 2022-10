Spiacevole sorpresa post-lavoro: ladri le rubano gomme dell'auto

Quando si tratta di vandalismo, oramai, sorprendersi è inutile. I furti di pezzi di carrozzeria di auto sono quelli più “in voga” fra i ladri e a volte è ben più frustrante. A Brescia, una donna si è trovata la sua auto – una Mini Cooper – priva di gomme all'uscita dal lavoro. L'utilitaria era stata parcheggiata sotto il condominio di via Lamarmora dove si reca tutte le mattine. All'uscita però la signora si è accorta che qualcosa non andava alla sua Mini Cooper: non aveva nessuno dei quattro pneumatici. L'operato dei malviventi è stato svolto in pieno giorno senza che nessuno si accorgesse di quel che stava accadendo.