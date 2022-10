Incidente fra auto della municipale e bicicletta: la carambola coinvolge una processione

Una volante dei vigili urbani ha causato un incidente che ha coinvolto una processione in piazza Duomo a Firenze. È successo ieri 16 ottobre, e i feriti sono stati 9. La processione che stava avendo luogo era quella di una comunità peruviana, la quale stava celebrando “Il signore dei Miracoli”, una loro tradizione che ha origine nel periodo del terremoto di Lima del 1655. I peruviani residenti in Italia commemorano questa giornata ogni anno, non potendolo fare in Perù, ma di certo non si aspettavano che sarebbe finita in quel modo. Fra le persone che sono rimaste ferite ci sono anche due bambine, portate in ospedale in codice giallo.