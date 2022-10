Perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio: momenti di panico

Mentre si fa la spesa nessuno si aspetterebbe di trovarsi un'auto nel negozio mentre si imbustano gli alimenti. Eppure è successo a Bari , in via Jacini, ieri 19 ottobre 2022, scatenando il panico e la paura della gente all'interno del locale. L'impatto avvenuto ha come protagonista una donna di 60 anni che, nel tentativo di parcheggiare la sua Audi A4 , ha perso il controllo della vettura finendo contro la vetrina di Saggese , negozio di frutta secca molto conosciuto.

Un bello spavento

Coloro che si trovavano all'interno del negozio sono sicuramente rimasti scossi nel vedere l'Audi dentro il locale. Ma la fortuna è stata che sul marciapiede non ci fosse nessun pedone, altrimenti poteva andare molto peggio di così. L'ora in cui il “frontale” è avvenuto è dopo le 13, orario in cui molti bambini e ragazzi escono da scuola. Il 118 è poi immediatamente arrivato per soccorrere la donna al volante, l'unica rimasta ferita seppur non gravemente. Per fortuna tutto è andato per il meglio.

