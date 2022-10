Prezzi carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 18 novembre

L'Italia da molti mesi è in ginocchio a causa dei costi delle bollette di gas e luce, ma anche dei prezzi molto alti dei carburanti. Con il taglio delle accise si è cercato di arginare il problema, o meglio "metterci una pezza" per permettere ai cittadini di non sentire troppo il peso di questi aumenti. Proprio per questo il Consiglio dei Ministri si è riunito e ha approvato un decreto legge per l'applicazione di misure urgenti per quanto riguarda le accise e l'IVA di carburanti.