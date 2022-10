Quanto costa la minicar regalata da Francesco Totti alla figlia Chanel?

Adesso che mamma e papà non abitano più nella stessa casa, ma anzi in due quartieri diversi e relativamente distanti i piccoli di casa Totti devono potersi muovere per la Capitale per passare del tempo con entrambi i genitori. Isabel è ancora piccolina, Cristian ha il motorino, ma Chanel ? L'ex numero 10 giallorosso ha deciso di regalare alla figlia sedicenne una microcar completa di ogni optional possibile e immaginabile.

Questioni di zone

Ilary Blasi è rimasta a Roma sud, in zona Eur, nella bellissima villa dove fino a poco tempo fa viveva insieme a Francesco Totti. Il Pupone invece, dopo la separazione con la showgirl, ha deciso di trasferirsi in un attico nel quadrante nord della Capitale (per tradizione feudo biancoceleste), in zona Vigna Clara a pochi minuti dalla nuova compagna Noemi Bocchi che invece risiede a via Cortina d'Ampezzo. Chanel Totti è rimasta a vivere con la mamma, ma papà Francesco ha deciso di farle un regalo che le consentirà di venirlo a trovare ogni volta che vorrà: una minicar Aixam City GTO.

La teenager ha "scartato" l'enorme pacco nella concessionaria dell'Eur dove è stata acquistata e il tutto è stato ovviamente filmato e postato sulla pagina ufficiale dell'autosalone stesso. Dal colore dei fiocchi appoggiati sull'auto, gialli e rossi, la minicar non poteva che essere destinato alla figlia dell'ex capitano della Roma. Il prezzo di questo regalo? Oltre 15mila e 500 euro di base se non si considerano gli optional. Appena entrata nell'abitacolo, Chanel ha subito collegato il suo telefono alla sua nuova auto e ciò suggerisce che sia dotata di Apple Car Play, oltre che alla retrocamera e al Tablet Touch 9'' bluetooth dal costo di 699 euro. Se si aggiungono anche gli altri optional (che quasi sicuramente Francesco Totti avrà voluto) si arriva alla cifra di oltre 19mila euro! Tra questi ci sono per esempio gli inserti decorativi carbon look (89 euro), l' amplificatore Pioneer (160W) per casse (bassi) da 479 euro o ancora il climatizzatore da 1.549 euro e l'allarme perimetrale da 129 euro.