Francesco e Cristian Totti: gioia padre-figlio per la capitale in sella allo scooter

Una separazione non è mai facile, sia per la coppia in sé, sia per i figli i quali il più delle volte sono le persone a soffrire di più della difficile situazione. Quando si è personaggi pubblici poi l'opinione della gente rende le cose ancora più difficili, tra fake news e spietati titoli sui giornali. Il matrimonio finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente quello più chiacchierato degli ultimi mesi, ma il Pupone sembra tutt'altro che triste in giro per Roma in motorino insieme al figlio Cristian .

Il ragazzo sulla via Gluck

Mentre la separazione tra la showgirl e l'ex calciatore fa sorgere molti dubbi, tra chi si chiede a chi andrà il garage milionario della coppia, a come andrà a finire la "questione alimenti", per le vie della Capitale c'è ci proprio non sembra farsi toccare dalle mille voci che colpiscono i due e i rispettivi fantomatici "amanti". Francesco Totti infatti ha da poco pubblicato una storia Instagram in cui si mostra sorridente insieme a suo figlio Cristian in sella al loro motorino. Con tanto di caschi in testa i due sembrano spensierati e felici, nonostante qualche espressione imbrarazzata del ragazzo, la tipica reazione di ogni adolescente che sa di finire presto sul profilo social del proprio genitore. In sottofondo la famosissima "Il ragazzo della via Gluck" di Adriano Celentano, perché per papà Francesco gli anni non passano mai. Non sarà più l'amore eterno di Ilary ma resta sempre quel ragazzo, quel capitano e quel papà che Cristian adora.

