Napoli, quanto costa la Mini rubata a Kvaratskhelia

I riflettori del calcio italiano sono tutti puntati sulla bellissima stagione del Napoli e soprattutto sul suo bomber di razza, Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano sta letteralmente facendo impazzire i tifosi partenopei: gli altri grandi club europei sembrano aver già messo gli occhi sul goleador, ma non sono gli unici. A tenerlo d'occhio in questi giorni infatti c'era anche una banda di ladri che ha svaligiato la sua casa a Cuma , e gli ha sottratto anche la sua automobile, una Mini Countryman.

Kvaratskhelia è come una Lamborghini

Cosa è accaduto

Al momento del furto, il calciatore stava dormendo all'interno della sua abitazione in provincia di Napoli, quando i malviventi sono entrati in azione. Con tutta probabilità era già da tempo che puntavano a portar via la sua automobile visto che sono andati dritti verso le chiavi della vettura parcheggiata in giardino. Per fortuna, l'attaccante sta bene e non ha subìto alcuna conseguenza: una volta svegliato e accortosi del furto ha immediatamente sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli. Questa mattina si è recato regolarmente agli allenamenti presso il Centro Sportivo di Castel Volturno.

La Mini di Khvicha

La Mini Countryman di Kvaratskhelia è ovviamente completa di ogni optional, dalle sospensioni sportive, all'esclusivo Go-Kart Feeling e un'elevata componente tecnologica. Il modello è equipaggiato da un motore di 306 CV e può raggiungere i 250 km/h, bruciando lo 0-100 dai 5 ai 9 secondi. Il prezzo? Circa 51mila euro, ma con le sue personalizzazioni esclusive sicuramente li supera di buon grado.