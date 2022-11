Brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, che ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. I ladri hanno rubato una macchina, una Mini Countryman. Per lui, che era in casa ma non si è accorto di nulla, per fortuna nessuna conseguenza. Il talento georgiano ha già sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli, però oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra.