Francesco Totti con lo strano furgoncino Volkwagen: che cosa starà combinando?

Mentre continuano le voci sulla sua relazione (ormai alla luce del sole) con Noemi Bocchi, per Francesco Totti è il momento di tornare a lavoro. L'ex Capitano della Roma è stato immortalato accanto al particolare furgoncino elettrico Volkswagen ID.Buzz di colore giallo, ma non è chiaro cosa stia facendo di preciso. Forse un altro spot pubblicitario?

Cosa significherà?

Niente sorriso, ma un segno di vittoria mimato con le mani. Sopra la scritta "coming soon" e il tag a Volkswagen Italia, un indizio che rimanda chiaramente alla sua collaborazione con il gruppo automobilistico tedesco di cui è brand ambassador. Francesco Totti è infatti il volto della gamma elettrica, una partnership iniziata nello scorso febbraio e resa pubblica sia attraverso post social che con spot pubblicitari televisivi dai quali è diventato virale lo slogan "L'elettrico per Totti, l'elettrico per tutti".

Insomma, gli scatti pubblicati fanno pensare che siano iniziate le riprese di una nuova pubblicità, non che l'ex calciatore abbia deciso di comprare il simpatico van bianco e giallo. Oppure magari, dato che la sua nuova compagna gira col il suo ID.5 Coupè, Francesco avrà fatto la pazzia di acquistare anche il furgoncino.

