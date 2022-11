Ferrari F2003 di Schumacher venduta per oltre 13 milioni di euro

Quando vengono messe all'asta vettura come la Ferrari F2003 con cui Michael Schumacher ha vinto il sesto Mondiale, gli appassionati e collezionisti vanno in fibrillazione. Era il 2003 quando l'ex campione di F1, a bordo di questa incredibile Ferrari Chassis 229 andava verso la conquista dell'ennesimo titolo iridato. Una vettura così incredibile da far sbaragliare le ipotesi fatte sulla cifra di vendite, che alla fine ha superato le aspettative arrivando a 13,2 milioni di euro.