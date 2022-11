Carburanti, scendono i prezzi (soprattuto il diesel)

Grazie ai dati elaborati da Quotidiano Energia è possibile fare un punto sulla situazione dei prezzi del carburante , e forse ci sono buone notizie in vista. I numeri, infatti, registrano dei miglioramenti , segnalando in particolare un netto ribasso del diesel . Stabili, invece, le cifre della verde. Ma diamo un'occhiata ai prezzi del dettaglio.

Benzina, le cifre

Come spiegato poco prima, la benzina è il carburante che si è assestato di più. Il prezzo medio nazionale praticato della verde in modalità self service si attesta a 1,721 euro/litro, con diversi marchi il cui prezzo si alterna fra 1,716 e 1,731 euro/litro (no logo 1,721). Sul fronte servito, invece, il costo segnalato è di 1,867 euro/litro, contro il precedente 1,868.

Diesel: ecco i prezzi

Passando al diesel, che registra una discesa molto più significativa, il prezzo medio praticato in modalità self service è di 1,858 euro/litro contro il precedente 1,867, con le compagnie tra 1,849 e 1,874 euro/litro (no logo 1,852). Sul servito, invece, si attesta a 2,000 euro/litro (contro 2,010 di venerdì), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,936 e 2,056 euro/litro (no logo 1,906).

Roma, dal 15 novembre attiva Fascia Verde: info su orari e accessi