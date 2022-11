Roma, dal 15 novembre attiva Fascia Verde: info su orari e accessi

La Fascia Verde della Capitale inizia con il GRA, per poi toccare via Flaminia, via Prati Fiscali, via Pineta Sacchetti o viale Isacco Newton, via Togliatti e via Appia Nuova, Vigna Murata e via Ardeatina.

Orari e circolazione

La Ztl Fascia Verde sarà attiva dal lunedì al sabato h24, esclusa la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. L'accesso non sarà consentito per le vetture alimentate a benzina e a gasolio pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2. Le vetture a gasolio Euro 3, ciclomotori e motoveicoli a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2. La nuova normativa inizia domani ma esclude le multe. Queste, invece, cominceranno ad esserci dal 2023.

