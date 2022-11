Sorpresa per Gerry Cardinale: per lui un SUV con la scritta “Campioni d'Italia”

Il nuovo proprietario del Milan, nonché fondatore di RedBird, Gerry Cardinale è stato sorpreso con un “pensiero”, se si può definire così, davvero appariscente nel suo soggiorno a Sydney, in Australia. Cardinale si trova nella capitale del Nuovo Galles per alcuni impegni non legati alla squadra rossonera, ma in ogni caso ciò che si è trovato davanti ad un hotel è stato un SUV che sulla portiera destra aveva uno scudetto AC Milan con tanto di logo della Curva Sud.