Ruotando, a Cesena torna l'evento dedicato agli amanti dei motori

Iniziative e prezzi

L'area della manifestazione si estenderà per oltre 15mila metri quadri e ospiterà oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia. Presenti concessionari, team, associazioni, costruttori, merchandiser e accessoristica che affiancheranno la parte espositiva insieme a circa 50 eventi. Nella Ruotando Arena si esibirà anche una ventina di piloti esperti nel drift e nel rally, ma verrà anche svolta la partita di calcio in auto, uno spettacolo Roller Cars con Didi Bizzarro e di Trial bike con il campione italiano Alessandro Allegretti. Le esibizioni dal vivo possono essere anche “gustate” grazie alla presenza di un’area dedicata ai food truck. Dentro i padiglioni un grande palco ospita esibizioni di burlesque, body painting, pole dance, pin up contest e gruppi musicali dal vivo: il sabato Henry and the Screamers ed i Sonora, mentre la domenica Andy Macfarlane. L’area Tuning ospiterà le quattro ruote elaborate dalla sapiente manualità di esperte mani che rendono unici e originali motori che diventano da collezione.

L'appuntamento è per il 26 e 27 novembre 2022 dalle ore 9.30 alle 19.30. Il prezzo del biglietto d'ingresso è di 10 euro (scaricando dal sito sarà ridotto a 8 euro). Sarà possibile usufruire anche del pacchetto 2 giorni del prezzo di 14 euro, acquistabile solo online. Parcheggio auto gratuito.

Esposta a Milano la Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood