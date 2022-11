Esposta a Milano la Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood

Sono tante le automobili appartenute a personaggi famosi che ogni anno vanno all’asta a prezzi folli. Dalla Ferrari F2003 di Schumacher da più di 13 milioni, alla Cadillac del 1928 nientemeno che di Al Capone . Un altro rarissmo pezzo da collezione staper essere esposto, ma stavolta non per essere venduto: in occasione di Milano AutoClassica sarà infatti esposta la Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood .

L'auto della star

L'evento milanese si terrà da venerdì 18 a domenica 20 novembre e sarà teatro di un tributo al mondo Ferrari davvero particolare: l'ASI infatti esporrà l'esemplare che il produttore cinematografico Dino De Laurentiis comprò nel 1966 per regalarla a Clint Eastwood. La rassegna ASI si chiamerà "Cavallini da sogno" e comprenderà diversi modelli che hanno fatto la storia del marchio, come la 250 GTE del 1953, la 250 GT del 1963, la 330 GT del 1967, la 365 GTB/4 “Daytona” del 1970, la 456 GT del 1994 e la 575 del 2002. L'automobile dell'attore sarà esposta all'ASI Village, nel padiglione 6, accanto all'area dedicata ai 50 anni della Fiat X1/9, allo spazio dediato a un antico triciclo del 1904, un elicottero degli anni '60, uno scafo racer del 1948 e alcune moto prodotte dagli anni '30 agli anni '60.

L'auto del celebre attore statunitense è stata pensata e progettata da Pininfarina in persona e prodotta per quattro anni fino al 1968. Inizialmente la verniciatura era stata scelta color Grigio Notte e in seguito personalizzata per volere dello stesso Eastwood dall'artista ed esperto di customizzazioni George Barris. La vettura ha viaggiato prima negli Stati Uniti e poi è stata esposta fin dai primi anni '80 al Museo dell'Automobile di Muriaux, in Svizzera. Dopo una breve comparsa nel sud America, è arrivata in Italia negli anni '90.

Auto distrutte nei film: la top 3 delle vetture più costose andate a pezzi sul set