Auto distrutte nei film: la top 3 delle vetture più costose andate a pezzi sul set

I set dei film, spesso gli action movie o adventure movie, pullulano di meravigliose e costosissime supercar. Quando però il regista batte il ciack, e la cinepresa deve seguire gli attori per comporre la scena, sono tanti gli oggetti e le vetture che vengono distrutti affinché questa possa essere valida. Seppur il cinema sia finzione, ciò che si nasconde nei behind the scenes potrebbe sorprendere molti.