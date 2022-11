Napoli, noleggiano una Lamborghini Huracán da 200mila euro e la mandano in fumo!

L'adrenalina di essere al volante di un'auto da 640 cv, il suono di un V10, un tratto autostradale sgombro di vetture, la tentazione dal premere l'acceleratore, salire con la velocità e filmare tutto per i social: è questo l'antefatto del clamoroso incidente avvenuto la mattina del 20 novembre scorso sulla A16 Napoli-Canosa, in cui una Lamborghini Huracán da oltre 200mila euro è finita avvolta dalle fiamme e ridotta in cenere. Miracolosamente illese le due persone a bordo.