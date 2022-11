Perché lo yacht più grande (e costosissimo) al mondo ha la forma di una tartaruga?

Come dovrebbe essere

Pangeos si configura come una tartaruga di dimensioni inimmaginabili, poichè la forma immaginata dall'azienda italiana è proprio quella dell'animale marino, re di tutti di oceani. 550 metri di lunghezza, 610 metri di larghezza e 30 metri di pescaggio, per misurare questo yacht non basterebbe il centimetro più lungo del mondo. A bordo dell'imbarcazione saranno presenti hotel, centri commerciali, ristoranti, bar, parchi, porti ed aeroporti e ancora palazzi, ville e attrazioni come se fosse una metropoli ma galleggiante. Lo scafo ha ben 9 diverse prue. Attualmente si sta cercando un posto dove poter realizzare il progetto, anche se non sembra così semplice: il cantiere occuperebbe circa 1 chilometro quadrato e una diga apposita. L'area ideale individuata si trova (ovviamente) nella ricchissima Arabia Saudita.

