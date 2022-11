Come hanno fatto a parcheggiare la Volkswagen in questo modo?

Di parcheggi bizzarri ne abbiamo visti parecchi. Ma come quello pizzicato dalle fotocamere a Leicester, Massachusetts , ha dell'incredibile. Le immagini hanno fatto presto il giro del web, e mostrano una Volkswagen Passat station wagon (nello specifico, una Passat B4, uscita nei primi anni '90) lettalmente infilzata in un palo giallo in un'area con divieto di sosta.

Il parcheggio è maldestro: dinamica ignota

Ci troviamo nel parcheggio di un Walmart, nota catena americana di negozi. Le immagini condivise su Facebook dal Dipartimento di Polizia di Leicester mostrano la Passat fuori dall'ingresso principale del Walmart e "appoggiata" su un palo giallo in divieto di sosta. Sebbene le autorità non abbiano rivelato come l'auto sia finita in questa strana posizione, è lecito supporre che il conducente non abbia visto il palo mentre attraversava il parcheggio di notte. Lecito, ma anche clamoroso.

I danni subiti dalla parte anteriore della Volkswagen indicano che a colpire il palo sia stato il lato guidatore: distrutto uno dei fari e un fendinebbia, presenti anche alcuni danni visibili al paraurti e al cofano. Si può anche notare come il palo giallo sia leggermente inclinato. La forza con cui la Volkswagen l'ha colpito dev'essere stata tale da spingerlo in questa posizione oppure era così già prima dell'incidente e ha agito come una rampa per spingere l'auto nella sua posizione finale. Comunque sia, non è una cosa che si vede tutti i giorni.

