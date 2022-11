Arriva in Italia con la sua Bentley, ma è irregolare: sequestrata l'auto da 250mila euro

Quando si guida un'auto di lusso è facile essere al centro dell'attenzione, e non è strano se si viene fermati da curiosi che vogliono sapere cosa si provi a condurre un bolide di tal portata. L'entusiasmo di sentirsi “unici e privilegiati” svanisce quando però a porre domande è la Polizia, scoprendo così che la vettura “è dove non dovrebbe essere”. È quello che è successo a Treviso : una Bentley Continental Gran Turismo da 250mila euro è stata sequestrata dalla Guardia di finanza per ipotesi contrabbando. Ma cosa è accaduto esattamente?

Un viaggio finito male

La Bentley era guidata da una donna, non si conosce il nome e l'età. Quel che invece si sa è che l'auto è risultata immatricolata nel 2020 nel principato di Andorra, e quando ha fatto il suo accesso nella penisola ha evaso i dazi doganali per 45.000 euro. A fare i controlli alla donna e alla sua Continental è stata la Polizia stradale che stava effettuando alcuni accertamenti sulla strada statale “Treviso Mare”. Fermata la vettura, la conducente è stata multata. Nonostante questa fosse in Italia da circa due mesi, il veicolo era immatricolato all'estero e perciò si sono avviate tutte le procedure. Insomma, per la “turista” non è di certo finita bene.

