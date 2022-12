Non solo auto di lusso: Sanchez ha la passione per... i trattori!

È risaputo che i calciatori oltre il pallone hanno una grande passione per le auto di lusso. Molti di loro sfoggiano collezioni da milioni di euro nei loro garage e non mancano gli avvistamenti in giro per le città a bordo dei loro bolidi. Eppure, fra loro, c'è sempre qualche eccezione. Una di queste ha il nome di Alexis Sanchez , attaccante della Nazionale cilena, che sembra avere una passione per i trattori . Il calciatore è adesso in trattativa con il Manchester United per entrare a far parte della squadra, e caso ha voluto che questa presentasse il suo nuovo trattore del club. Una coincidenza?

Un vero amore

Già nel 2018 Sanchez era stato fotografato a London Colney, un villaggio dell'Inghilterra, su un trattore a seguito dell'allenamento con l'Arsenal. Ma non è stata l'unica occasione. Il calciatore proprio l'anno scorso si è concesso un regalo nelle terre italiane, precisamente in Friuli-Venezia Giulia, luogo dove ha acquistato una tenuta di 25 ettari. È proprio lì che ha girato un video pubblicato su Instagram in cui guida felicemente il suo trattore mostrando a tutti i suoi follower la tenuta e le vigne, con in sottofondo una canzone con le incredibili voci di Zucchero e Andrea Bocelli.

Tornando al Manchester United invece, pare che i Red Devils abbiano un accordo con Yamaha ed ecco il motivo di questo trattore brandizzato con tanto di logo e colori ufficiali del club, e secondo quanto riportato sul sito web questo “è un nuovo modello all’avanguardia per fornire ai calciatori il miglior terreno di gioco possibile sia in allenamento che in partita”. Fantasticare sul trattore come una tattica di mercato per Sanchez era divertente, ma ad ogni modo il calciatore se dovrà unirsi a loro (e ci siamo quasi) dopo la notizia del trattore ne sarà sicuramente molto felice.

