Monza ecco chi è il nuovo partner

Novità nella categoria dei pneumatici. Tagliabue Gomme Gross, il distributore di Vredestein Tyres – marchio premium di pneumatici di Apollo Tyres – è diventato Bronze Sponsor per la stagione sportiva 2022/23 dell'AC Monza. Tagliabue Gomme Gross nasce proprio nell'area brianzolo-milanese ed è proprio lì che ha il suo quartier generale; insieme a Vredstein ha deciso di prendere parte a questa sponsorship rafforzando in tal modo le strategie di sviluppo di Vredestein in Italia.