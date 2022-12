Carburanti, prezzi in discesa per benzina e diesel

Pare che sul fronte dei carburanti la situazione stia diventando positiva. Dopo molti mesi di rialzi e dopo la proroga del taglio delle accise, il governo Meloni in entrata aveva deciso di dare un taglio allo sconto di queste ultime. La scelta aveva allarmato in molti, eppure secondo quanto sostiene Staffetta con i suoi dati elaborati e comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico il prezzo medio nazionale per la verde in modalità self service è di 1,736 euro/litro , mentre al servito è a 1,876 euro/litro , con il diesel che si assesta a 1,953 euro/litro. Eni sembra dunque aver diminuito di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due centesimi al litro quelli del gasolio .

I dati di Quotidiano Energia

L'elaborazione di Quotidiano Energia invece registra dati differenti. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service pare essere stabile a 1,739 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,730 e 1,744 euro/litro (no logo 1,740). Sul fronte servito invece la verde si attesta a 1,884 euro/litro.

Passando al diesel in modalità self, la segnalazione è di 1,814 euro/litro, con le compagnie fra 1,804 e 1,822 euro/litro (no logo 1,810). In modalità servito è a 1,960 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi fra 1,892 e 2,010 euro/litro (no logo 1,863). Il Gpl si attesta fra 0,782 e 0,793 euro/litro e per finire il metano si posiziona fra 2,248 e 2,470 (no logo 2,392).

Le parole dell'Unione Nazionale Consumatori riguardo l'aggiornamento dei prezzi di benzina e diesel sottolineano "come sia scontato che i distributori abbiano alzato i prezzi dei carburanti, traslando sui consumatori la riduzione dello sconto delle accise decisa irresponsabilmente dal governo Meloni".

