Parcheggia una Porsche in terrazzo: "Ho detto a mia moglie che è un'opera d'arte"

In quanti sognano di avere una Porsche? E in quanti sognano di averla dentro casa propria, non come auto bensì come arredo vero e proprio? Un desiderio destinato a pochi nel mondo: uno di essi è l'imprenditore belga Luc Vanderfeesten, salito all'onore delle cronache per aver parcheggiato una Porsche 919 nel terrazzo del suo attico, all'ottavo piano di un palazzo.