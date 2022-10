Porsche Carrera Panamericana 2022, ispirata a un esemplare storico

Porsche entra in borsa: ecco quando e le cifre della quotazione

La storia si ripete

Sono passati 70 anni dalla prima volta che un esemplare Porsche corse alla Carrera Panamericana: si trattava di una 356 numero 11, automobile che in poco tempo divenne tra i simboli del fascino e della potenza del marchio tedesco. Proprio quella vettura è oggi la base per il nuovo modello presentato, estremamente simile alla vecchia versione sia per quanto riguarda la livrea che a gli interni. Tra i dettagli rimasti uguali il leggendario numero 11 e i loghi del rally, lo storico casco da gara cucito in blu grafite e le soglie delle portiere illuminate con il modello dell'auto e il logo ufficiale della Carrera Panamericana. Inoltre, l'auto possiede tutte le caratteristiche di una classica Porsche 911 Carrera S Cabriolet, con un potente motore boxer 6 cilindri biturbo che permette di raggiungere una velocità massima di 306 km/h. Una vera icona che oggi si fonde con il tempo per ricordarci una delle grandi pietre miliari di Porsche.

