Pitbull attacca una Tesla e la distrugge a morsi VIDEO

Non è una novità il fatto che Tesla abbia dotato le sue vetture del Dog Mode , un software che garantisce il benessere dei cani lasciati in auto . Come funziona? Viene sorvegliato il funzionamento del climatizzatore, mostrando attraverso il display la temperatura anche all’esterno. Inoltre, i passanti vengono informati della presenza del cane nella vettura. E forse è proprio questo segnale che ha causato l’ira di un pitbull che ha preso a morsi una Model 3 .

Graffi e morsi alla Tesla

Non è la prima volta, infatti, che un cane non va d’accordo con le elettriche di Musk. Tempo fa un pastore tedesco di 11 mesi, lasciato solo a bordo per qualche minuto, ha preso a morsi una parte dell'arredamento interno di una Model 3 Performance. Tornando al pitbull, la scena potrebbe sembrare inventata se non fosse per la proprietaria della Tesla Model 3, nel Maryland, che ha ripreso tutta la scena, e l’ha postata su TikTok (dove ha raggiunto quasi 20 milioni di views). Un pitbull, sfuggito al suo padrone, si avvicina alla vettura e inizia a morderla dall’esterno. La donna apre allora il finestrino per scacciarlo, ma il cane si alza su due zampe e tira con i denti la guarnizione di gomma del finestrino, strappandola. Non contento, attacca poi parafanghi e portiere, con i denti e gli artigli, graffiando la vettura. Finalmente la donna riesce a chiamare la polizia, che interviene poco dopo.

