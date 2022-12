Tesla Autopilot, fallito l'ennesimo test

Per poter approvare un nuovo sistema, questo deve essere necessariamente sottoposto a test e controlli continui. La garanzia di sicurezza è alla base affinché un qualsiasi prodotto possa essere immesso nel mercato e Tesla non è, giustamente, esente. Il suo sistema di guida autonoma è sottoposto molto spesso a verifiche , e le auto vengono provate su tratti di strada lunghi per poter essere approvato.

Se non ci fossero, non si conoscerebbero né errori, né rischi, né incidenti. Uno degli ultimi test è stato effettuato da un conducente su una Tesla Model 3 su una strada innevata del Canada, a Edmonton. Grazie a questa prova, il tester si è reso conto che l'Autopilot in condizioni invernali deve ancora essere migliorato e non è dunque pronto.

Il test

Nel percorso prestabilito, la Tesla non è stata capace di seguire con precisione la giusta traiettoria, tanto da dover intervenire il conducente stesso per poter proseguire. La prova dell'auto è stata registrata attraverso un video che mostra tutta la tratta fatta, con la fitta neve sull'asfalto. Passando alla velocità questa è risultata a volte troppo alta, a causa delle non stabili condizioni di aderenza. Inoltre, l'assistente elettronico alla guida Autopilot sta ancora venendo sperimentati in gran parte degli States.

Non è la prima volta che Tesla si ritrova invischiata in questa spiacevole situazione. Molti sono stati i reclami e molti anche i gravi incidenti. Quest'ultimi hanno mosso la magistratura statunitense che è intervenuta aprendo un indagine sulla Casa automobilistica. Ciò che si vuole scoprire è se il marchio abbia agito con falsa pubblicità per vendere i propri modelli, garantendo sicurezza con Autopilot quando in realtà al momento è tutto fuorché sicuro.

