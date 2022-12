Bentley Mulliner Batur, ancora più lusso con l'oro stampato in 3D

Guidare una Bentley Mulliner Batur è il sogno di ogni ogni amante dei motori. Il modello è senza dubbio tra i più lussuosi e potenti che siano mai stati prodotti, ma se tutto questo sfarzo non fosse abbastanza c'è un particolare in aggiunta: si tratta di una lavorazione in 3D in oro puro che fa schizzare il già altissimo prezzo dell'auto.

Ancora più lusso

Per la precisione 210 grammi di oro giallo a 18 carati con stampe o finiture nel volante, nel selettore della modalità di guida, nella console centrale, nel pulsante di accensione e in altri dettagli.

Lusso senza fine, non male per una vettura che parte da un prezzo di quasi due milioni di euro, tasse escluse. Ai quali bisognerà aggiungere il prezzo le finiture auree in 3D.

Un optional davvero eccellente. Verrebbe da pensare che questo accessorio a pagamento, il cui prezzo è ancora segreto, farà 18/18 nella richieste dei facoltosi clienti.

Un plus non male per la Bentley col V12 più potente di sempre, capace di scatenare 740 cavalli.

Bentley dalle supercar alle scarpe: chi compra l'auto avrà le sneakers griffate!