Bentley dalle supercar alle scarpe: chi compra l'auto avrà le sneakers griffate!

Un'auto e un paio di scarpe

Solo pochi giorni fa Chanel aveva presentato nelle passerelle di Cruise 2023, in Florida, la nuova collezione di tute da pilota trasformate in capi eleganti, eccentrici e carichi di stile, oggi arriva anche la notizia dell'entrata nel mondo della moda o meglio, degli accessori, di Bentley. Insieme a Dominic Ciambrone, noto come “The Surgeon” (designer che ha creato scarpe del valore di 10mila euro) infatti, è nata un'edizione limitata di particolari sneakers riservata ai collezionisti Mulliner. La collaborazione tra i due brand verrà ufficializzata al mondo durante la settimana del design all’Art Basel di Miami, presentando l'unico esemplare esistende della vettura “Bentley x The Surgeon”. Chi acquisterà l'auto riceverà anche un paio di scarpe “Bentley x The Surgeon Adidas Forum Low”. Le sneakers artigianali presentano un'elegante trapuntatura a diamante tipica di Bentley, con cuciture incrociate e pelli pregiatissime utilizzate per rivestire gli interni dei modelli auto. Presente anche il simbolo del teschio e del bisturi, classico di "The Surgeon".

Christophe Georges, presidente e ceo di Bentley Americas ha detto: "La creatività e il design tailor made sono costantemente presenti nel nostro Dna dal 1919, soprattutto per quanto riguarda la nostra divisione di carrozzeria Mulliner. Collaborare e produrre con un creativo dalla mentalità affine come The Surgeon non è solo gratificante, ma anche entusiasmante da osservare mentre sosteniamo la prossima generazione di artigiani che condividono i valori del marchio”.

Dominic Ciambrone ha invece dichiarato: "Crescendo, costruivo, dipingevo, cucivo non solo scarpe, ma qualsiasi cosa su cui potessi mettere le mani. Questo è un momento molto speciale per il brand The Surgeon e per mostrare la nostra creatività sotto una nuova luce collaborando con Bentley. Loro sono al top del loro settore e conoscono il lusso e l’artigianato ai massimi livelli, proprio come noi. È molto emozionante collaborare con loro e dare vita a queste visioni”.

