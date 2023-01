Dimentica la moglie alla piazzola di sosta per Capodanno: se ne accorge dopo 160 km!

Aggrediscono giovane in mezzo alla strada: la scusa è il suo trattore lento

Tutta colpa...dei bisognini!

Il 55enne Boonton Chensu aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme a sua moglie Amanuy Chaimoon, di 49 anni. I due stavano guidando per le strade nella desolata provincia di Mahasara, in Indonesia, per dirigersi nella zona di villegiatura stabilita. Durante il viaggio di notte, i due hanno deciso di scendere dalla vettura per una breve sosta a causa di bisogni fisiologici da soddisfare. L'uomo ha quindi accostato e si è diretto a piedi sul ciglio della strada, mentre la donna si è allontanata poco distante per cercare un cespuglio o un punto più riparato per fare i suoi bisogni. Probabilmente l'uomo non deve essersi accorto che la moglie fosse scesa, o almeno credeva che fosse salita nuovamente sui sedili posteriori dove era solita viaggiare. Quindi è salito a bordo e ha guidato per 160 chilometri: la donna era rimasta alla piazzola di sosta, al freddo e senza alcun effetto personale con cui poter chiedere aiuto. Ha quindi deciso di incamminarsi e dopo circa 20 minuti ha fortunatamente trovato una stazione di polizia, dove le hanno dato modo di contattare il marito che nel mentre non si era accorto di nulla. La notizia fa davvero sorridere, ma ci si chiede come sia possibile non accorgersi per ben 160 chilometri di aver dimenticato un passeggero?

Furbetto della benzina: mette 800 litri in due mesi, e poi paga con la carta della Provincia!