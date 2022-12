Aggrediscono giovane in mezzo alla strada: la scusa è il suo trattore lento

I pericoli su strada non riguardano solo gli incidenti, ma spesso anche alcuni delinquenti che, spinti dalla loro follia, aggrediscono senza motivo i conducenti per strada. Una situazione che sta diventando sempre più frequente e che fa capire quanto non si possa essere al sicuro neppure sul proprio mezzo. Proprio come è accaduto a un giovane di 29 anni, aggredito per strada da una combriccola di 4 persone mentre guidava il suo trattore di famiglia. Tutto è accaduto lunedì 27 dicembre intorno alle 10:30 a Casine di Sestola (Modena).