Le supercar con prezzi da capogiro delle stelle del Manchester United

Nuove auto di lusso per i Red Devils. La squadra del Manchester United, dopo una partita vinta 3-0 contro il Bournemouth, è tornata ad allenarsi a Carrington per una sessione di recupero e per iniziare i preparativi in vista della partita con l'Everton che si giocherà domani 6 gennaio 2023. Le vetture sfoggiate dai calciatori non sono passate inosservate se si considera il loro valore economico, oltre alla considerevole potenza. Vediamo quali sono.