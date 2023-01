I semafori sono troppo rumorosi: scende in strada e ne danneggia sette!

I semafori erano troppo rumorosi. E così, un 24enne di Milano si è armato di martello, in piena notte, è sceso per strada e ne ha danneggiati ben sette. Il clamoroso episodio è avvenuto tra Viale dei Mille e Via Goldoni. E il giovane si è giustificato dicendo che i rumori dei semafori erano talmente "esasperanti" che lo hanno indotto a usare la violenza.