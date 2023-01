Auto sfonda il parapetto e si incastra rimanendo a picco sul ponte - VIDEO

Quando un principiante con tanto di "P" esposta regolarmente sul lunotto posteriore commette qualche piccolo errore alla guida non si può certo fare un processo. Il cartello consiglia appunto di tenersi a debita distanza dal veicolo proprio perchè il guidatore potrebbe avere qualche titubanza da limare col tempo e l'esperienza, ma quello che è accaduto a Vobarno , in provincia di Brescia, forse è una defaiance un po' estrema per un neopatentato.

Affacciata sul fiume

Sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas è stato pubblicato un video girato nel comune lombardo da una coppia di automobilisti. I due ridacchiano alla vista di quello che sembra essere un incidente davvero assurdo: una monovolume, con la "P" di principiante in bella vista, ha completamente sfondato il parapetto del ponte su cui stava transitando e che attraversa il fiume locale, il Chiese. Il filmato mostra a 180 gradi la brutta fine che ha fatto la vettura, rimasta incastrata (per fortuna del conducente) nella ringhiera di protezione e quindi metà a picco sull'acqua, mentre le ruote posteriori poggiano ancora sulla strada. Guardando la scena dall'esterno può scappare un sorriso, ma chi era alla guida dell'auto avrà davvero provato un forte spavento. Ancora ignote le cause che hanno portato all'incidente.

