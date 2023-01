Ferrari, le Rosse che sono diventate delle star del cinema

Ferrari. Basta il nome per rimanere affascinati, nella realtà così come al cinema. Non sono pochi infatti i film che hanno utilizzato, come protagonisti o meno, le auto di Maranello. Naturalmente i film sportivi la fanno da padrone, ma i modelli del Cavallino sono presenti soprattutto in film polizieschi e thriller, e noi italiani non possiamo di certo mancare.