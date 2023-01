Aiways U6, il coupé tecnologico

Tanti passi avanti, su ogni fondamentale, a cominciare dal design. Linee orizzontali ad accentuare l'originalità di forme abbinate a sostanza, oltre a ergonomia e usabilità. Senza dimenticare gli interni, uno dei punti di forza del nuovo Suv Coupè Aiways U6 pensati per migliorare non solo l'ampiezza, ma anche la percezione dello spazio.

Passando invece alla tecnologia a bordo, nella nuova Ux AiTech, i comandi sono distribuiti sullo schermo centrale dalle dimensioni ampliate per rendere la lettura più semplice, quasi intuitiva. Nuove anche le forme di visualizzazione e di comando su schermi tra i più grandi della categoria. Il display touchscreen, ora con diagonale da 14,6 pollici, è posizionato sulla parte superiore del cruscotto. In questo modo, la visuale dal parabrezza non risulta affatto compromessa e, in combinazione con il display informativo del conducente da 8,2 pollici, il nuovo Suv coupé Aiways U6 propone lo schermo più ampio della sua categoria, proprio per alzare una competitività non necessariamente fondata solo sul prezzo.

Miglior esperienza d'uso per l'automobilista

«Durante lo sviluppo della nuova Ux Ai-Tech - ha affermato Alexander Klose, executive vice president overseas operations di Aiways - gran parte delle nostre attenzioni è stata rivolta alle dimensioni. Lo spirito che ci ha animato nella

messa a punto del nuovo sistema è stato il miglioramento dell'esperienza d'uso: strutture di menu più semplici, widget personalizzabili e, soprattutto, l'accesso diretto alle funzioni essenziali del veicolo hanno costituito le massime priorità nel contesto di sviluppo". "Il Gruppo Koelliker - ha invece commentato Marco Saltalamacchia, Ceo & vice executive

president del Gruppo Koelliker, importatore e distributore esclusivo della gamma Aiways in Italia - è da sempre attento a tutti gli aspetti e alle caratteristiche di prodotto che rendono i mezzi scelti ed importati in Italia, sicuri, affidabili e

tecnologici. Aiways con il nuovo Suv Coupé sta continuando a perfezionare una vettura che fin da subito si è dimostrata capace di rispondere alle esigenze e richieste del cliente". Per la prima volta, nel Suv coupé U6 Aiways l'integrazione con gli smartphone dei passeggeri non riguarda solo Apple CarPlay ma anche Android Auto. Dopo l'ultimo aggiornamento del sistema Google, il software adesso supporta anche la visualizzazione a schermo diviso, garantendo in tal modo prestazioni più veloci ed efficienti.

