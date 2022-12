Auto usate, gli italiani vogliono i SUV

Carvago, sbarca in Italia la piattaforma per la vendita di auto usate da tutta Europa

Auto usate: prezzi sempre più alti

Lo studio condotto da Carvago ha evidenziato innanzitutto come, a causa della crisi dei semiconduttori e delle interruzioni della catena di fornitura, cablaggi in particolare, dovute alla guerra in Ucraina, i prezzi delle auto usate siano lievitati verso l'alto in maniera significativa. Uno scenario a cui hanno contribuito anche i cambiamenti strutturali in corso nell'industria automobilistica, con l'abbandono da parte dei produttori di segmenti ad alto volume e basso margine a favore di modelli più redditizi.

Auto usate, ecco quelle con il più alto aumento di prezzo nel 2021

SUV i più richiesti, bene le tedesche e Jeep Renegade

E così, i veicoli fino a 5 anni hanno subito un incremento del 13,8% in Polonia, del 17,5% in Italia, del 18,5% in Germania e, addirittura, del 21,7% nella Repubblica Ceca. Anche le auto più datate risultano più costose rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso e il rispettivo chilometraggio mediano è aumentato ovunque, tranne che in Germania. Come accennato, quasi un veicolo usato su tre venduto al giorno d’oggi è un SUV (quota del 31,6% nei principali mercati Carvago al primo trimestre 2022). La potenza più comune è quella che si attesta sui 150 cv (13,1%), seguita da quella da 190 cv (5,1%). Fiat rimane leader del mercato italiano con una quota del 13,3%. Tra i primi cinque marchi in classifica, vi sono le tedesche Audi, BMW e Mercedes. Cresce di popolarità anche Jeep Renegade.

L'Italia spicca anche in un'altra classifica, quella della quota più alta di Diesel tra i principali mercati coperti da Carvago. Tuttavia, tale quota è in rapida diminuzione, passando dal 58,1% del primo trimestre 2021 al 51,9%. La popolarità dei cambi automatici è invece la più bassa, con il 41,6%.

