Toto Wolff vende la sua Ferrari F40: un'occasione imperdibile!

La Ferrari F40 di Toto

La supercar di Wolff è un esemplare che fu prodotto dal 1987 al 1992, considerato la prima hypercar del Cavallino rampante. Il suo motore è un V8 biturno di 2,9 litri, in grado di erogare 478 CV di potenza e raggiungere una velocità massima di 326 km/h. La F40 in questione è stata anche restaurata completamente dal reparto classiche della Ferrari, ed ha solo 5.500 km segnati.

Un modello importante, quello della F40, in quanto ultima auto nata quando Enzo Ferrari era ancora in vita e gestiva il suo impero. Ed è proprio questo il motivo per cui le quotazioni della hypercar sono arrivate alle stelle, raggiungendo circa 2 milioni di euro. Un'occasione imperdibile per gli amanti delle supercar, ma soprattutto per i grandi appassionati e devoti a Ferrari. Fra questi ci sarà qualcuno che non si farà scappare un'opportunità così grossa.

Ferrari, le Rosse che sono diventate delle star del cinema