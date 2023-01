Caro carburanti: benzina in crescita, arriva a 1,842 euro al litro al self

Prezzi ancora in crescita alle pompe . Lo stop del taglio delle accise ha portato diversi disagi agli automobilisti, che ancora una volta si trovano ad affrontare il vertiginoso aumento dei carburanti che, purtroppo, non si arresta ma bensì continua a crescere.

Come sempre i dati sono comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, con l'ultimo aggiornamento avuto il 22 gennaio 2023. La benzina, in modalità self service, si attesta a 1,842 euro/litro (+16 millesimi, compagnie 1,844, pompe bianche 1,839), mentre al servito arriva a 1,980 euro/litro (+16, compagnie 2,021, pompe bianche 1,898).

Nel dettaglio

Passando al diesel, questo in modalità self service registra 1,888 euro/litro (+13, compagnie 1,891, pompe bianche 1,882), mentre sul servito è a 2,026 euro/litro (+13, compagnie 2,068, pompe bianche 1,940). Si continua con il Gpl, sempre al servito, che registra un prezzo di 0,782 euro/litro (invariato, compagnie 0,793, pompe bianche 0,769), mentre il metano (servito) arriva a 2,144 euro/kg (-22, compagnie 2,162, pompe bianche 2,130).

Sulle autostrade, invece, la verde in modalità self registra un prezzo di 1,922 euro/litro e 2,179 al servito; il gasolio al self è a 1,967 euro/litro e al servito a 2,225 euro/litro, mentre il Gpl è a 0,884 euro/litro e infine il metano a 2,187 euro/kg.

Benzina, lo sciopero si farà ma più breve: ecco quando