Gesto folle: ragazzo sfreccia a 301 km/h sull'Autofiori filmandosi

Quando ci si vuole mettere troppo in mostra si rischia di farsi del male compiendo atti altamente pericolosi. L'irresponsabilità di questo ragazzo non ha limiti: forse per potersi far acclamare sui social e avere chissà quale merit ha deciso di filmarsi mentre sfreccia ad altissima velocità sull'Autofiori, nei pressi di Sanremo. In sottofondo è udibile una musica, messa per darsi evidentemente la carica, mentre si sentono anche degli schiamazzi.