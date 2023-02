Saelemaekers si consola dopo il derby: ecco la sua nuova Lamborghini

Consolazione dopo la sconfitta nel derby? Non lo sappiamo. Certo è che il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers si è fatto proprio un bel regalo. Quale? Ovviamente su quattro ruote, per la precisione una Lamborghini Huracan Evo nera con la quale è stato visto sfrecciare per le vie del centro di Milano. E pensare che il capoluogo lombardo sta per diventare Città30. Forse è il caso che il belga testi il suo nuovo bolide da qualche altra parte, se non vuole vedersi arrivare una multa salata. Ma torniamo alla Huracan Evo.