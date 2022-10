Calciatori e supercar? Sì, è sempre lo stesso - vincente - binomio. Due categorie che vanno a braccetto, nonostante appartengano a mondi diversi. Eppure, i giocatori non possono proprio fare a meno di potenti e personalizzati bolidi per i loro spostamenti, scegliendo spesso tra Marchi di lusso come Ferrari, Lamborghini e Porsche. Vediamo insieme le auto dei campioni di Serie A.