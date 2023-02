Lapo Elkann e l'elogio alla "KarMasutra": questa Fiat 500 è davvero spinta

Tra i modelli di auto più amati dagli italiani c'è ovviamente la Fiat 500, simbolo del made in Italy e citycar per eccellenza ideale per infilarsi nel più fitto traffico cittadino. Piccola e compatta, per le strade se ne vedono davvero di tutti i colori, dai più sgargianti ai più accesi. Ma come si fa ad avere una 500 originale e per niente scontata? Un'auto eccentrica e che non si confonda con quella di tutti gli altri? La risposta è nella creazione di Lapo Elkann: la Fiat 500 KarMasutra di Garage Italia. Una vettura estrema e trasgressiva che Lapo ha voluto elogiare nuovamente, a distanza di sei anni dal suo debutto, sul suo profilo Twitter.