Rubano una Fiat 600 in un parcheggio: beccati dalla Polizia dentro l'auto!

Il “bollettino dei furti” a Roma continua a crescere. La Capitale è una delle città in cui i delinquenti si concentrano maggiormente e uno degli obiettivi più succulenti sono proprio le auto. E, nello specifico, quelle parcheggiate nei supermercati . Due malviventi alla Romanina sono stati beccati dalla Polizia mentre erano a lavoro nell'area di sosta dell' Ipercarni di via Enrico Ferri .

Beccati dentro l'auto

La pattuglia si è accorta nel primo pomeriggio di ieri domenica 5 marzo di un'auto sospetta che si aggirava nel parcheggio. La Polizia, che era in borghese, ha deciso di seguirli senza farsi notare, e ha notato che il veicolo si accostava ad una Fiat 600. Uno di loro, con fare esperto, si è catapultato sull'utilitaria in modo repentino, aprendola aiutato da un cacciavite. Dopo aver prelevato una borsa porta computer, il ladro si è subito infilato nella sua vettura.

Gli agenti sono così intervenuti, bloccando i due delinquenti. Dopo una serie di verifiche che ha visto come protagonisti un 34enne e un 26enne, la Polizia ha rilevato che i due erano già noti alle Forze dell'Ordine, e li hanno arrestati perché già indiziati di furto aggravato. Il Giudice ha convalidato la misura cautelare per le indagini preliminari del tribunale di Roma, e per entrambi c'è l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

