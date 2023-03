Ferrari, quante regole! Non tutti i ricchi possono comprarsela: ecco perché

Ma davvero pensavate che bastava avere un conto in banca da capogiro per potersi perettere una Ferrari? Non è esattamente così, anzi è sbagliatissimo e a poterlo testimoniare è nientemeno che Justin Bieber il quale è stato inserito nella black list dell'azienda. Questo accade perchè a Maranello non importa solo che il cliente possa economicamente permettersi una Rossa, ma piuttosto che se la possa permettere in termini di immagine e prestigio.