Tutti i ricchi hanno la Ferrari? No, c'è una lista segreta di vips a cui il Cavallino dice no

Chi non sogna di acquistare una Ferrari e mostrarla a tutti sui propri social? Sfoggiare una suprcar è ormai terreno fertile per i vip , continuamente fotografati accanto o a bordo dei loro bolidi. La questione non piace però a Maranello , che ha stilato una vera e propria lista di personaggi ricchi e famosi malgraditi dai vertici del Cavallino.

Il prestigio di un marchio

Al Cavallino rampante, piace difendere il pregio del proprio marchio e non ama utilizzi inopportuni del mezzo: per esempio chi acquista l’automobile solo per sfoggiarla sui social media o peggio ancora, subisce una denuncia per averla utilizzata a scopi pubblicitari senza alcun accordo con la casa madre. Per questo motivo in Ferrari è stata redatta una vera e propria lista nera (Black List) di clienti che non potranno mai acquistarla.

I nomi incriminati

Secondo indiscrezioni, su questa lista comparirebbe il nome dell’attore hollywoodiano Nicolas Cage, considerato capace di dilapidare una fortuna senza alcun freno, e quindi un modello non edificante da associare al nome Ferrari.

Anche lil rapper americano 50 Cent, non potrà più acquistare un’auto a Maranello: infatti, dopo esser rimasto a piedi con la sua Ferrari 488, avrebbe parlato malissimo del marchio sui suoi canali social.

Si aggiunge alla lista Justin Bieber, il cantante canadese, che è riuscito a perdere la sua Ferrari 458 Italia, costringendo l’azienda a investire tempo e denaro per ritrovarla.

Altre pecore nere per la casa madre di Maranello sono: il pugile Floyd Mayweather, colpevole di aver acquistato una Ferrari solo per mostrarla sui media, Kim Kardashian, per una questione legata al suo denaro, si dice di origine tutt’altro che pulita, e infine il rapper Tyga, che avrebbe saltato alcuni pagamenti della sua Ferrari in leasing.

Chissà se questi personaggi usciranno mai dalla Black List Ferrari.

